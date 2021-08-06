Путин поручил организовать мониторинг доходов бедных граждан
Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать мониторинг доходов бедных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку. Поручения по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликованы на сайте Кремля.
«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по поручению должен быть представлен 1 ноября 2021 года, затем — раз в полгода.
Согласно национальным целям, утвержденным президентом, власти должны добиться снижения уровня бедности в России вдвое — до 6,6%. Изначально предполагалось достичь этой цели до 2024 года, однако из-за пандемии коронавируса срок перенесли на 2030 год.
19 июля на заседании совета Путин заявил, что целевой показатель по снижению уровня бедности нужно скорректировать с учетом роста зарплат в реальном выражении на 3,9% в 2020 году.
В ходе мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работа системы «Социальное казначейство» позволит снизить уровень бедности в стране до 10,9% в 2023 г., а к 2030 г. – до 6,5%. Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал низкие доходы россиян одной из нерешенных задач в России. Вместе с этим он указал также на бедность, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.