Путин поручил организовать мониторинг доходов бедных граждан

В ходе мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работа системы «Социальное казначейство» позволит снизить уровень бедности в стране до 10,9% в 2023 г., а к 2030 г. – до 6,5%. Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал низкие доходы россиян одной из нерешенных задач в России. Вместе с этим он указал также на бедность, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.