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Путин поручил организовать мониторинг доходов бедных граждан

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать мониторинг доходов бедных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку. Поручения по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликованы на сайте Кремля.

«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по поручению должен быть представлен 1 ноября 2021 года, затем — раз в полгода.

Согласно национальным целям, утвержденным президентом, власти должны добиться снижения уровня бедности в России вдвое — до 6,6%. Изначально предполагалось достичь этой цели до 2024 года, однако из-за пандемии коронавируса срок перенесли на 2030 год.

19 июля на заседании совета Путин заявил, что целевой показатель по снижению уровня бедности нужно скорректировать с учетом роста зарплат в реальном выражении на 3,9% в 2020 году.

В ходе мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работа системы «Социальное казначейство» позволит снизить уровень бедности в стране до 10,9% в 2023 г., а к 2030 г. – до 6,5%. Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал низкие доходы россиян одной из нерешенных задач в России. Вместе с этим он указал также на бедность, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости корректировки показателей по снижению бедности
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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