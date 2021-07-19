Путин заявил о необходимости корректировки показателей по снижению бедности

«По итогам года, как мы говорим – а это же не я придумал эти данные – 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Министерство экономического развития. Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», – сказал Путин (цитата по ТАСС). Президент попросил участников совещания обратить на это внимание.