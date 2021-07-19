Путин заявил о необходимости корректировки показателей по снижению бедности
Целевые показатели по снижению уровня бедности должны быть скорректированы с учетом роста зарплат в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что зарплаты россиян в реальном выражении растут.
«По итогам года, как мы говорим – а это же не я придумал эти данные – 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Министерство экономического развития. Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», – сказал Путин (цитата по ТАСС). Президент попросил участников совещания обратить на это внимание.
В ходе мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работа системы «Социальное казначейство» позволит снизить уровень бедности в стране до 10,9% в 2023 г., а к 2030 г. – до 6,5%. Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал низкие доходы россиян одной из нерешенных задач в России. Вместе с этим он указал также на бедность, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.