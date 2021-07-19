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Путин заявил о необходимости корректировки показателей по снижению бедности

Ведомости

Целевые показатели по снижению уровня бедности должны быть скорректированы с учетом роста зарплат в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что зарплаты россиян в реальном выражении растут.

«По итогам года, как мы говорим – а это же не я придумал эти данные – 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Министерство экономического развития. Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», – сказал Путин (цитата по ТАСС). Президент попросил участников совещания обратить на это внимание.

В ходе мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работа системы «Социальное казначейство» позволит снизить уровень бедности в стране до 10,9% в 2023 г., а к 2030 г. – до 6,5%. Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал низкие доходы россиян одной из нерешенных задач в России. Вместе с этим он указал также на бедность, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.

Ранее по теме: Белоусов заявил о росте реальных доходов россиян на 3% в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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