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В Кремле не ожидают роста инфляции из-за разовых выплат пенсионерам

Ведомости

Правительство и Банк России принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую стабильность на фоне обещанных президентом Владимиром Путиным единовременных выплат военным и пенсионерам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что единовременные выплаты приведут к росту инфляции (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что мнения экспертов на этот счет разделились. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. 

Вчера на съезде партии «Единая Россия» президент предложил распространить единовременную выплату в размере 15 000 руб. на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. 

Ранее по теме: Песков оценил риски повышения налогов в России из-за выплат военным и пенсионерам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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