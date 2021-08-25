В Кремле не ожидают роста инфляции из-за разовых выплат пенсионерам
Правительство и Банк России принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую стабильность на фоне обещанных президентом Владимиром Путиным единовременных выплат военным и пенсионерам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«И Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что единовременные выплаты приведут к росту инфляции (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что мнения экспертов на этот счет разделились.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.
Вчера на съезде партии «Единая Россия» президент предложил распространить единовременную выплату в размере 15 000 руб. на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.