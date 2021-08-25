В Кремле не ожидают роста инфляции из-за разовых выплат пенсионерам

«И Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что единовременные выплаты приведут к росту инфляции (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что мнения экспертов на этот счет разделились.