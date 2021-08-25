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Годовая инфляция в России достигла 6,68%

Ведомости

Годовая инфляция в России к 23 августа достигла 6,68% при целевом уровне Центробанка в 4%, следует из материалов Министерства экономического развития. 

«На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа инфляция составила 0,1% (дефляция на -0,01% неделей ранее), c начала месяца цены выросли на 0,07% (в 2020 г.: с 18 по 24 августа снижение на -0,04%). В годовом выражении инфляция составила 6,68% г/г по состоянию на 23 августа», — сказано в документе ведомства. 

Цены на продовольственные товары за неделю выросли в целом на 0,06% против снижения на 0,2% в предыдущий период. Исключение составила только плодоовощная продукция, которая подешевела на 1,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%. В Минэкономразвития уточнили, что наибольшее давление на динамику цен в данной категории продолжает оказывать увеличение стоимости позиций с высокой импортной составляющей — легковых автомобилей, электро- и бытовых товаров. При этом туристические и регулируемые услуги почти не подорожали. Цены на них выросли лишь на 0,03% против 0,1% на прошлой неделе. 

Ранее сегодня Росстат впервые после недели с 6 по 12 июля зафиксировал недельную инфляцию. На протяжении пяти недель до этого наблюдалась либо дефляция, либо нулевая инфляция.

Годовая инфляция по итогам июля составила 6,46% после 6,5% в июне. 18 августа ЦБ заявил, что рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве российских регионов, причем в основном это было связано со снижением темпов удорожания овощей и фруктов.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции впервые с июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных