Годовая инфляция в России достигла 6,68%
Годовая инфляция в России к 23 августа достигла 6,68% при целевом уровне Центробанка в 4%, следует из материалов Министерства экономического развития.
«На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа инфляция составила 0,1% (дефляция на -0,01% неделей ранее), c начала месяца цены выросли на 0,07% (в 2020 г.: с 18 по 24 августа снижение на -0,04%). В годовом выражении инфляция составила 6,68% г/г по состоянию на 23 августа», — сказано в документе ведомства.
Цены на продовольственные товары за неделю выросли в целом на 0,06% против снижения на 0,2% в предыдущий период. Исключение составила только плодоовощная продукция, которая подешевела на 1,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%. В Минэкономразвития уточнили, что наибольшее давление на динамику цен в данной категории продолжает оказывать увеличение стоимости позиций с высокой импортной составляющей — легковых автомобилей, электро- и бытовых товаров. При этом туристические и регулируемые услуги почти не подорожали. Цены на них выросли лишь на 0,03% против 0,1% на прошлой неделе.
Ранее сегодня Росстат впервые после недели с 6 по 12 июля зафиксировал недельную инфляцию. На протяжении пяти недель до этого наблюдалась либо дефляция, либо нулевая инфляция.
Годовая инфляция по итогам июля составила 6,46% после 6,5% в июне. 18 августа ЦБ заявил, что рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве российских регионов, причем в основном это было связано со снижением темпов удорожания овощей и фруктов.