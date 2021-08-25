Годовая инфляция в России достигла 6,68%

Цены на продовольственные товары за неделю выросли в целом на 0,06% против снижения на 0,2% в предыдущий период. Исключение составила только плодоовощная продукция, которая подешевела на 1,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%. В Минэкономразвития уточнили, что наибольшее давление на динамику цен в данной категории продолжает оказывать увеличение стоимости позиций с высокой импортной составляющей — легковых автомобилей, электро- и бытовых товаров. При этом туристические и регулируемые услуги почти не подорожали. Цены на них выросли лишь на 0,03% против 0,1% на прошлой неделе.