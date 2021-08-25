Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции впервые с июля

Ведомости

Потребительские цены в России с 17 по 23 августа выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Рост недельной инфляции зафиксирован в стране впервые после 12 июля. На протяжении пяти недель до этого наблюдалась либо дефляция, либо нулевая инфляция. На прошлой неделе потребительские цены снизились на 0,01%.

Ранее недельная инфляция была зафиксирована в период с 6 по 12 июля. Тогда цены увеличились на 0,06%. Таким образом, текущий показатель является самым высоким с начала второго летнего месяца: с 29 июня по 5 июля стоимость товаров, на основании которых осуществляются расчеты Росстата, повысилась на 0,46%.

В целом с начала 2021 г. цены в России выросли на 4,58%. Это выше целевого уровня в 4%, установленного Центробанком. Для сравнения: за тот же период 2020 г. инфляция составила 2,95%. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент годовой прирост стоимости товаров в стране оценивается в 6,5% — это рекорд с августа 2016 г.

Сильнее всего за прошедшую неделю подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,86%. Почти на 0,8% выросла стоимость сосисок, сарделек и глазированных конфет. Цена говядины и свинины увеличилась более чем на 0,6%.  

Сахар подорожал на 0,16%, тогда как подсолнечное масло и куриные яйца подешевели на 0,02 и 0,77% соответственно. Кроме того, в среднем на 1,7% снизилась стоимость плодоовощной продукции. Так, цена моркови упала на 7,5%, картофеля — на 1,9%, помидоров — на 1,7%, яблок — на 1,1%, огурцов — на 0,7%, белокочанной капусты — на 0,5%, репчатого лука — на 0,3%.

Бензин же продолжил дорожать. Цены на него за неделю повысились еще на 0,3%. Стоимость дизельного топлива поднялась на 0,1%.

Годовая инфляция по итогам июля составила 6,46% после 6,5% в июне. 18 августа ЦБ заявил, что рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве российских регионов, причем в основном это было связано со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Однако 11 августа Минэкономразвития заявило об ускорении годовой инфляции в начале августа. Так, к 9 августа она сложилась на уровне 6,51%.

Ранее по теме: Минэкономразвития заявило об ускорении годовой инфляции в начале августа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных