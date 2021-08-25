Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции впервые с июля
Потребительские цены в России с 17 по 23 августа выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Рост недельной инфляции зафиксирован в стране впервые после 12 июля. На протяжении пяти недель до этого наблюдалась либо дефляция, либо нулевая инфляция. На прошлой неделе потребительские цены снизились на 0,01%.
Ранее недельная инфляция была зафиксирована в период с 6 по 12 июля. Тогда цены увеличились на 0,06%. Таким образом, текущий показатель является самым высоким с начала второго летнего месяца: с 29 июня по 5 июля стоимость товаров, на основании которых осуществляются расчеты Росстата, повысилась на 0,46%.
В целом с начала 2021 г. цены в России выросли на 4,58%. Это выше целевого уровня в 4%, установленного Центробанком. Для сравнения: за тот же период 2020 г. инфляция составила 2,95%. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент годовой прирост стоимости товаров в стране оценивается в 6,5% — это рекорд с августа 2016 г.
Сильнее всего за прошедшую неделю подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,86%. Почти на 0,8% выросла стоимость сосисок, сарделек и глазированных конфет. Цена говядины и свинины увеличилась более чем на 0,6%.
Сахар подорожал на 0,16%, тогда как подсолнечное масло и куриные яйца подешевели на 0,02 и 0,77% соответственно. Кроме того, в среднем на 1,7% снизилась стоимость плодоовощной продукции. Так, цена моркови упала на 7,5%, картофеля — на 1,9%, помидоров — на 1,7%, яблок — на 1,1%, огурцов — на 0,7%, белокочанной капусты — на 0,5%, репчатого лука — на 0,3%.
Бензин же продолжил дорожать. Цены на него за неделю повысились еще на 0,3%. Стоимость дизельного топлива поднялась на 0,1%.
Годовая инфляция по итогам июля составила 6,46% после 6,5% в июне. 18 августа ЦБ заявил, что рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве российских регионов, причем в основном это было связано со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Однако 11 августа Минэкономразвития заявило об ускорении годовой инфляции в начале августа. Так, к 9 августа она сложилась на уровне 6,51%.