Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции впервые с июля

В целом с начала 2021 г. цены в России выросли на 4,58%. Это выше целевого уровня в 4%, установленного Центробанком. Для сравнения: за тот же период 2020 г. инфляция составила 2,95%. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент годовой прирост стоимости товаров в стране оценивается в 6,5% — это рекорд с августа 2016 г.