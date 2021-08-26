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Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей до 35 лет

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым воспользоваться мерами поддержки молодежи столицы в сфере трудоустройства смогут люди в возрасте до 35 лет, сообщается на сайте городской администрации. Ранее этот порог был на уровне 30 лет.

Предполагается, что таким образом люди в возрасте от 30 до 35 лет, у которых есть трудности с поиском работы, смогут получить временное трудоустройство. Мера распространяется на выпускников высших и средних заведений профессионального образования.

Также москвичи из данной возрастной категории смогут поучаствовать в специальных программах молодежной практики. Условием для этого является отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания обучения.

В администрации уточнили, что в прошлом году благодаря столичной службе занятости работу смогли найти более чем 50 000 жителей младше 30 лет. С увеличением возрастного порога этот показатель должен увеличиться, резюмировали в пресс-службе.

В марте заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что на данный момент каждый третий безработный в России младше 29 лет. Речь идет о тех, у кого есть высшее образование и кто ищет работу. По словам Голиковой, в настоящий момент рынок труда в стране не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 г. Так, это поколение — более мобильное и технологичное — требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час», пояснила она.

Ранее по теме: Голикова назвала долю молодежи среди безработных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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