Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей до 35 лет

В марте заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что на данный момент каждый третий безработный в России младше 29 лет. Речь идет о тех, у кого есть высшее образование и кто ищет работу. По словам Голиковой, в настоящий момент рынок труда в стране не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 г. Так, это поколение — более мобильное и технологичное — требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час», пояснила она.