Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей до 35 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым воспользоваться мерами поддержки молодежи столицы в сфере трудоустройства смогут люди в возрасте до 35 лет, сообщается на сайте городской администрации. Ранее этот порог был на уровне 30 лет.
Предполагается, что таким образом люди в возрасте от 30 до 35 лет, у которых есть трудности с поиском работы, смогут получить временное трудоустройство. Мера распространяется на выпускников высших и средних заведений профессионального образования.
Также москвичи из данной возрастной категории смогут поучаствовать в специальных программах молодежной практики. Условием для этого является отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания обучения.
В администрации уточнили, что в прошлом году благодаря столичной службе занятости работу смогли найти более чем 50 000 жителей младше 30 лет. С увеличением возрастного порога этот показатель должен увеличиться, резюмировали в пресс-службе.
В марте заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что на данный момент каждый третий безработный в России младше 29 лет. Речь идет о тех, у кого есть высшее образование и кто ищет работу. По словам Голиковой, в настоящий момент рынок труда в стране не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 г. Так, это поколение — более мобильное и технологичное — требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час», пояснила она.