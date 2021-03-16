Голикова назвала долю молодежи среди безработных
Каждый третий безработный в России на данный момент младше 29 лет, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе «Открытого диалога» с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на тему «О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации».
«2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда. Увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. И это молодые люди, которые в том числе имеют и высшее образование и которые занимаются поиском работы», — сказала она.
Голикова пояснила, что рынок труда в России сегодня не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 г. По ее словам, это поколение — более мобильное и технологичное — требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час».
В декабре президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в России вырос с 4,7% до 6,3%. В ноябре директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.