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Голикова назвала долю молодежи среди безработных

Ведомости

Каждый третий безработный в России на данный момент младше 29 лет, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе «Открытого диалога» с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на тему «О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации».

«2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда. Увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. И это молодые люди, которые в том числе имеют и высшее образование и которые занимаются поиском работы», — сказала она.

Голикова пояснила, что рынок труда в России сегодня не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 г. По ее словам, это поколение — более мобильное и технологичное — требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час».

В декабре президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в России вырос с 4,7% до 6,3%. В ноябре директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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