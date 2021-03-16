Голикова назвала долю молодежи среди безработных

«2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда. Увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. И это молодые люди, которые в том числе имеют и высшее образование и которые занимаются поиском работы», — сказала она.