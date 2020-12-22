Аналитики назвали среднее время поиска работы в России

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что из последних 920 тыс. человек 650 тыс. признались, что уже отчаялись найти работу из-за неудачного опыта в прошлом, отсутствия необходимой квалификации или подходящих вакансий. Всего, по оценке аналитиков, в России насчитывается 3,7 млн людей, которые, будучи трудоспособными, не нашли для себя подходящего трудоустройства и прекратили поиски. Они не учитываются в официальной статистике безработных в стране.