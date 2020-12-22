Аналитики назвали среднее время поиска работы в России
К сентябрю этого года безработные россияне в среднем искали новое место работы в течение 6,5 месяцев, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Это самое долгое время за месяцы пандемии. В апреле и июне оно составляло по 5,7 месяцев. Примечательно, что до распространения коронавируса в стране, в феврале и марте, показатель превышал 7 месяцев.
Однако сокращение среднего времени поиска работы нельзя назвать позитивной тенденцией на рынке труда, отметили эксперты. По их словам, такая динамика объясняется увеличением числа людей, потерявших работу во время пандемии. «Только что потерявшие работу россияне при ответе на вопрос о длительности трудовых поисков, соответственно, называли короткие периоды. К сентябрю среднее время поиска работы и, соответственно, средний период безработицы вырос до 6,5 месяцев», — объяснили аналитики.
По данным FinExpertiza, в сентябре в России насчитывалось 4,78 млн безработных. Из них 1,3 млн человек (27,4%) сказали, что ищут работу на протяжении 3-6 месяцев, примерно с апреля. Еще 1,14 млн (23,8%) заявили о продолжительности поиска в 1-3 месяца. Количество людей, находящихся в поиске год и более, составило 920 тыс. человек (19,3%).
Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что из последних 920 тыс. человек 650 тыс. признались, что уже отчаялись найти работу из-за неудачного опыта в прошлом, отсутствия необходимой квалификации или подходящих вакансий. Всего, по оценке аналитиков, в России насчитывается 3,7 млн людей, которые, будучи трудоспособными, не нашли для себя подходящего трудоустройства и прекратили поиски. Они не учитываются в официальной статистике безработных в стране.
В целом дольше всего работу ищут жители Карачаево-Черкесии — 10,1 месяца. В топ-3 антирейтинга входят также Чечня и Северная Осетия — 10 и 9,3 месяцев соответственно. Быстрее всего в России новое место удается найти гражданам из Санкт-Петербурга — за 2,5 месяца. За северной столицей следуют Ленинградская область и Москва — 3,8 и 3,9 месяца соответственно, выяснили аналитики.