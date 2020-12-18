Росстат заявил о снижении безработицы в России в ноябре
Безработица в России в ноябре снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%, говорится в докладе Росстата о социально-экономчиеском положении страны, который есть у «Ведомостей».
«В ноябре 2020 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в докладе. Эта цифра рассчитана Росстатом по методологии Международной организации труда.
Таким образом, в ноябре число безработных в России снизилось на 78 000 человек, согласно расчетам Росстата. «При этом в ноябре 2020 г. зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,1 млн человек, в том числе 1,4 млн человек получали пособие по безработице», — говорится в докладе.
«Снижение уровня безработицы в ноябре связано как с сезонным фактором, так и с результатами мер государственной поддержки», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда. Там отметили, что «рост оптимизма» наблюдается как у работников, так и у работодателей. «Традиционно быстрее восстановление рынка труда идет в крупных городах», — добавили в Минтруде.
Ранее, 17 декабря, президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. В ноябре директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.