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Повышенные пособия по безработице разогнали рост доходов

В 61 российском регионе доходы населения выросли по сравнению со II кварталом
Елена Ведерина
На поддержку малообеспеченных слоев населения выделяются крупные суммы /Андрей Гордеев / Ведомости

В III квартале доходы населения выросли по сравнению со вторым в 61 из 85 российских регионов, подсчитали эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Одной из причин роста стала низкая база карантинного периода – после снятия большей части ограничений миллионы людей смогли вернуться на работу, а бизнес увеличил выручку благодаря отложенному спросу, в результате произошел восстановительный рост доходов. Вторая причина – повышенные «коронавирусные» пособия по безработице, которые кардинально улучшили статистику в бедных дотационных регионах.

Больше всего в июле – сентябре относительно апреля – июня номинальные среднедушевые денежные доходы населения выросли в Краснодарском крае (+51,6% до 42 200 руб. в месяц на человека), Дагестане (+30,6% до 29 300 руб.), Кабардино-Балкарии (+25,3% до 22 100 руб.), Ставропольском крае (+24% до 24 700 руб.), а также в Брянской области (+22,3% до 29 700 руб.). Также в десятку лидеров доходов населения вошли Ростовская область, Адыгея, Чечня, Севастополь и Северная Осетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных