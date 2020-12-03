Повышенные пособия по безработице разогнали рост доходов

Больше всего в июле – сентябре относительно апреля – июня номинальные среднедушевые денежные доходы населения выросли в Краснодарском крае (+51,6% до 42 200 руб. в месяц на человека), Дагестане (+30,6% до 29 300 руб.), Кабардино-Балкарии (+25,3% до 22 100 руб.), Ставропольском крае (+24% до 24 700 руб.), а также в Брянской области (+22,3% до 29 700 руб.). Также в десятку лидеров доходов населения вошли Ростовская область, Адыгея, Чечня, Севастополь и Северная Осетия.