Вакцинировавшим 60% сотрудников компаниям Москвы возместят затраты
Московские предприниматели, которые до 15 августа предоставили сведения о вакцинации минимум 60% сотрудников от COVID-19, могут претендовать на выплату компенсации расходов на профилактику распространения коронавируса и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Речь идет о разовой выплате 15 000 руб., а также о дополнительной компенсации в размере 6500 руб. на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21 500 руб.», ― заявила она.
На эти цели из бюджета Москвы выделили 1 млрд руб. Претендовать на поддержку могут компании и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, образования, исполнительных искусств, спорта, отдыха и развлечений, ремонта предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, персональных услуг, а также кинотеатры, массажные салоны, санитарно-курортные организации, учреждения культуры и искусства, библиотеки, архивы, музеи и прочие культурные объекты.
Подать заявку на компенсацию можно на сайте Московского инновационного кластера (МИК) с 1 по 30 сентября. Для этого необходимо будет предоставить копию расчета по страховым взносам за II квартал этого года. Размер выплаты зависит от числа застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода.
15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников. При этом первую дозу вакцины сотрудники должны были получить до 15 июля, вторую ― до 15 августа.