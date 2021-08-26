Вакцинировавшим 60% сотрудников компаниям Москвы возместят затраты

Подать заявку на компенсацию можно на сайте Московского инновационного кластера (МИК) с 1 по 30 сентября. Для этого необходимо будет предоставить копию расчета по страховым взносам за II квартал этого года. Размер выплаты зависит от числа застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода.