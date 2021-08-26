Путин очно примет участие в пленарном заседании ВЭФ

«Он примет участие очно в "пленарке". Это будет смешанная "пленарка", президент будет присутствовать очно, но будет и элемент, связанный с видеоконференцией», — сказал Песков. По его словам, рассматривается возможность встречи президента с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, чтобы они рассказали о своей деятельности на форуме и Путин перед «пленаркой» получил «полную картину вопросов», которые там обсуждались. Кроме того, президент проведет традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.