Путин очно примет участие в пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин выступит очно на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 3 сентября, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Он примет участие очно в "пленарке". Это будет смешанная "пленарка", президент будет присутствовать очно, но будет и элемент, связанный с видеоконференцией», — сказал Песков. По его словам, рассматривается возможность встречи президента с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, чтобы они рассказали о своей деятельности на форуме и Путин перед «пленаркой» получил «полную картину вопросов», которые там обсуждались. Кроме того, президент проведет традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
В своем приветствии участникам и гостям форума, посвященного в этом году новым возможностям Дальнего Востока, Путин рассказал, что в ходе мероприятия пройдут дискуссии о перспективах реализации потенциала этого региона, будут намечены оптимальные механизмы взаимодействия, направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры, обеспечение высокого уровня экологической безопасности. Особое внимание будет уделено проблемам, связанным с преодолением последствий пандемии коронавируса, добавил он.
Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке в гибридном формате — гости высокого уровня смогут поучаствовать в мероприятиях форума как очно, так и онлайн. Для участников ВЭФ будет проведено обязательное ПЦР-тестирование. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии коронавируса.