Выплаты в 10 000 рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца

«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», — приводит его слова пресс-служба «Единой России».