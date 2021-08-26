Выплаты в 10 000 рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца
Единоразовые выплаты в 10 000 руб., назначенные пенсионерам президентом России Владимиром Путиным, получат также дети-инвалиды и те, кто потерял кормильца, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе совещания по выполнению поручения главы государства.
«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», — приводит его слова пресс-служба «Единой России».
Замминистра труда Ольга Баталина, в свою очередь, отметила, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. Она подчеркнула важность того, чтобы после зачисления средств они не были списаны по исполнительным документам или банковским кредитам.
Первыми средства получат люди, которым деньги поступают на банковскую карту — свыше 30 млн человек. Еще 12,7 млн граждан выплаты начнут поступать с 3 сентября через «Почту России».
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам. Предполагается, что средства люди получат в сентябре этого года. Глава государства ранее пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией. Общий объем выплат составит около 500 млрд руб.