ЦБ назвал источник средств на выплаты пенсионерам и военным

Однако сами по себе эти единоразовые выплаты не повлияют на денежно-кредитную политику ЦБ, так как они носят ограниченный характер, отметили в пресс-службе. Принимая решения в будущем, регулятор будет учитывать множество факторов, влияющих на экономику России. Шаги ЦБ будут направлены на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%. При этом накануне Минэкономразвития сообщило, что к 23 августа годовая инфляция в стране достигла 6,68%.