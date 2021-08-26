ЦБ назвал источник средств на выплаты пенсионерам и военным
Единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим по 10 000 и 15 000 руб. соответственно будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России.
«Единовременные выплаты, объявленные президентом, которые по оценкам Минфина составят около 500 млрд руб., будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов», — рассказал регулятор.
По оценке Минфина, общий объем этих дополнительных доходов по итогам текущего года составит 1,6–1,7 трлн руб. Это обусловлено более динамичным, чем предполагалось при проектировании бюджета на 2021–2023 гг. осенью 2020 г., восстановлением экономической активности, отметили в ЦБ.
Регулятор пояснил, что заявленный объем затрат, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления уже учтены в июльском прогнозе. При этом ЦБ не исключил, что в зависимости от скорости расходования полученных выплат может произойти некоторое перераспределение траектории роста цен.
Однако сами по себе эти единоразовые выплаты не повлияют на денежно-кредитную политику ЦБ, так как они носят ограниченный характер, отметили в пресс-службе. Принимая решения в будущем, регулятор будет учитывать множество факторов, влияющих на экономику России. Шаги ЦБ будут направлены на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%. При этом накануне Минэкономразвития сообщило, что к 23 августа годовая инфляция в стране достигла 6,68%.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам. Предполагается, что средства люди получат в сентябре этого года. Глава государства ранее пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.
Кроме того, ранее глава государства анонсировал единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 000 руб. 24 августа он предложил распространить данную меру поддержки на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.