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ЦБ назвал источник средств на выплаты пенсионерам и военным

Ведомости

Единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим по 10 000 и 15 000 руб. соответственно будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России.

«Единовременные выплаты, объявленные президентом, которые по оценкам Минфина составят около 500 млрд руб., будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов», — рассказал регулятор.

По оценке Минфина, общий объем этих дополнительных доходов по итогам текущего года составит 1,6–1,7 трлн руб. Это обусловлено более динамичным, чем предполагалось при проектировании бюджета на 2021–2023 гг. осенью 2020 г., восстановлением экономической активности, отметили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что заявленный объем затрат, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления уже учтены в июльском прогнозе. При этом ЦБ не исключил, что в зависимости от скорости расходования полученных выплат может произойти некоторое перераспределение траектории роста цен.

Однако сами по себе эти единоразовые выплаты не повлияют на денежно-кредитную политику ЦБ, так как они носят ограниченный характер, отметили в пресс-службе. Принимая решения в будущем, регулятор будет учитывать множество факторов, влияющих на экономику России. Шаги ЦБ будут направлены на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%. При этом накануне Минэкономразвития сообщило, что к 23 августа годовая инфляция в стране достигла 6,68%.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам. Предполагается, что средства люди получат в сентябре этого года. Глава государства ранее пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.

Кроме того, ранее глава государства анонсировал единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 000 руб. 24 августа он предложил распространить данную меру поддержки на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

После объявления о выплатах пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил рост инфляции в стране из-за предоставления дополнительных средств некоторым категориям граждан. Также в Кремле заявили, что меры поддержки не приведут к повышению налогов в России.

Ранее по теме: Песков исключил назначение новых выплат россиянам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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