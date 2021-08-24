Песков исключил назначение новых выплат россиянам

Ранее сегодня Путин подписал указы о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам. Предполагается, что средства люди получат в сентябре этого года. Глава государства ранее пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией, которая на данный момент составляет 6,5% годовых — на 2,5 п.п. выше целевого уровня, установленного Банком России.