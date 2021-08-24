Песков исключил назначение новых выплат россиянам
Власти пока не собираются назначать единовременные выплаты другим категориям граждан, кроме пенсионеров и семей с детьми, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил он на вопрос, планируются ли какие-либо новые единовременные выплаты, в том числе, например, молодым людям.
Песков уточнил, что 22 августа президент России Владимир Путин говорил о выплатах всем пенсионерам, включая бывших военных и представителей различных силовых ведомств. «О других категориях сейчас речи не идет», — резюмировал представитель Кремля.
«Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации. Это очень важно», — добавил Песков.
Ранее сегодня Путин подписал указы о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам. Предполагается, что средства люди получат в сентябре этого года. Глава государства ранее пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией, которая на данный момент составляет 6,5% годовых — на 2,5 п.п. выше целевого уровня, установленного Банком России.
Накануне председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что общая сумма выплат, по предварительным подсчетам, может превысить 500 млрд руб. Мера поддержки будет профинансирована из федерального бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми школьного возраста. 28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше — со 2 августа.