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Песков исключил назначение новых выплат россиянам

Ведомости

Власти пока не собираются назначать единовременные выплаты другим категориям граждан, кроме пенсионеров и семей с детьми, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос, планируются ли какие-либо новые единовременные выплаты, в том числе, например, молодым людям.

Песков уточнил, что 22 августа президент России Владимир Путин говорил о выплатах всем пенсионерам, включая бывших военных и представителей различных силовых ведомств. «О других категориях сейчас речи не идет», — резюмировал представитель Кремля.

«Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации. Это очень важно», — добавил Песков.

Ранее сегодня Путин подписал указы о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам. Предполагается, что средства люди получат в сентябре этого года. Глава государства ранее пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией, которая на данный момент составляет 6,5% годовых — на 2,5 п.п. выше целевого уровня, установленного Банком России.

Накануне председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что общая сумма выплат, по предварительным подсчетам, может превысить 500 млрд руб. Мера поддержки будет профинансирована из федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми школьного возраста. 28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше — со 2 августа.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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