Эксперты назвали долю россиян с зарплатой свыше 100 000 рублей
Среди сотрудников средних и крупных предприятий России 2,84 млн человек, или 10,3%, зарабатывают более 100 000 руб. в месяц, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Отмечается, что в апреле 2019 г. — до пандемии — показатель составил 1,95 млн человек, или 7,2%. Таким образом, к настоящему моменту показатель вырос на 45,6%. При этом, несмотря на положительную динамику, из-за инфляции реальная величина стотысячной зарплатной планки постепенно снижается, указали эксперты. Дело в том, что повышение потребительских цен за рассматриваемый двухлетний период составило около 8,8%, поэтому покупательная способность денег неминуемо снизилась, пояснили аналитики.
Больше всего сотрудников с зарплатами выше 100 000 руб. зафиксировано в «сырьевых регионах». Например, в Чукотском автономном округе столько зарабатывают 47% всех занятых на средних и крупных предприятиях, в Ямало-Ненецком автономном округе — 44,5%, а в Ненецком автономном округе — 35,5%. В Москве этот показатель составил 34,8%. В топ-10 вошли также Магаданская (34,3%) и Сахалинская области (27,3%), Камчатский край (26,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (25,4%), Якутия (23,3%) и Мурманская область (19,6%). Санкт-Петербург с показателем в 18% занял 11-ю строчку рейтинга.
«На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 000 руб., а на одну только Москву — 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 000 никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах — не доходит и до 5%», — рассказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
Большинство россиян с зарплатами от 100 000 руб. заняты в отрасли добычи полезных ископаемых, а также в финансовой и страховой сферах — 30,2% и 29,5% соответственно. Столько же зарабатывают сотрудники IT, телекоммуникации и СМИ (27,7%), юристы, аналитики, инженеры и другие квалифицированные специалисты (22,6%), а также люди из строительной сферы (17,4%).
Меньше всего доля граждан с зарплатами выше 100 000 руб. в сельском хозяйстве — 3,1%. Мало высокооплачиваемых работников отмечено также в сфере водоснабжения и обращения с отходами (3,9%), гостиничном и ресторанном бизнесе (4,3%), в образовании (4,4%) и в области культуры, спорта и развлечений (4,9%).
По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций России в июне составила 58 782 руб. Это на 4,64%, или на 2611 руб., больше, чем в мае этого года, и на 12,8% выше значения первого месяца лета 2020 г.