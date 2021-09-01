Эксперты назвали долю россиян с зарплатой свыше 100 000 рублей

«На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 000 руб., а на одну только Москву — 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 000 никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах — не доходит и до 5%», — рассказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.