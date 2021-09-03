Михельсон предупредил о возможной невостребованности природного газа с 2030 года
Природный газ может стать невостребованным в мире уже в 2030-2035 гг. из-за глобального энергоперехода, поэтому его нужно реализовывать уже сейчас, в том числе в сжиженном виде (СПГ). Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я считаю, энергопереход когда-то случится. И мы прогнозируем 30-35 год. Еще можно подписывать долгосрочные договоры. Потом газ не востребован будет, надо монетизировать это сейчас», — сказал Михельсон (цитата по «Прайм»).
В этой связи глава «Новатэка» подчеркнул, что реализовывать газ Тамбейского месторождения нужно именно через СПГ, а не через трубопроводы, как предлагает «Газпром», имеющий до 2028 г. лицензию на разработку этого месторождения. Михельсон также выразил уверенность, что его позицию поддержат в правительстве.
В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Новатэк» предпринял очередную попытку купить Тамбейское месторождение у «Газпрома» и даже заручился поддержкой президента Владимира Путина. Однако «Газпром» так и не продал месторождение. До этого, в 2017 г., Михельсон предлагал «Газпрому» создать совместное предприятие на Ямале для разработки тамбейского газа.
Эксперты утверждают, что находящийся в тамбейских месторождениях «жирный» газ удобнее для производства СПГ, а не перекачки по трубе, а также расположен ближе к порту «Новатэка» Сабетте, нежели к транспортной инфраструктуре «Газпрома». Кроме того, Тамбейское месторождение прилегает к Южно-Тамбейскому месторождению «Новатэка», которое уже является ресурсной базой для проекта «Ямал СПГ».
В марте текущего года правительство одобрило долгосрочную программу развития СПГ. В документе рекомендуется отправить газ ямальских месторождений на сжижение, а также отмечается, что потенциал производства СПГ на базе Тамбейского месторождения составляет около 20 млн т СПГ в год, а запуск проекта возможен к 2030 г. В то же время в стратегии отмечается, что СПГ-завод соответствующей мощности для переработки сырья месторождения может построить и сам «Газпром», чьим профилем эта сфера не является.