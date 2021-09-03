Украина и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве
Правительства Украины и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве, сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его визита в США.
«В рамках рабочего визита президента Украины в США подписан ряд важных документов, в частности меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества», — говорится в сообщении. Документ направлен на реализацию взаимной заинтересованности двух стран в усилении коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и экономического роста на Украине и в США.
«Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, в инфраструктуре, развитии цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и здравоохранении», — уточнили в офисе украинского президента.
Кроме того, в Вашингтоне американской делегацией и украинским военно-технологическим концерном «Укроборонпром» подписаны три соглашения на общую сумму $2,5 млрд. Это договоренности с военно-технологическими компаниями Lockheed Martin, Harris Global Communications и Global Ordnance. Они касаются военно-технического сотрудничества, обновления украинского ОПК и продвижения его продукции за рубежом.
Ранее сегодня Зеленский в ходе визита в США представил план трансформации Украины стоимостью $277 млрд. Он предусматривает финансирование за счет государственного бюджета, а также привлечение средств по программам международной помощи, кредитов и инвестиций. План развития страны получил название A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine. Зеленский отметил, что в нем представлено видение того, какой должна стать Украина через 5-10 лет. Власти страны поставили цели по развитию человеческого капитала, «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.