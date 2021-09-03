Украина и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве

Ранее сегодня Зеленский в ходе визита в США представил план трансформации Украины стоимостью $277 млрд. Он предусматривает финансирование за счет государственного бюджета, а также привлечение средств по программам международной помощи, кредитов и инвестиций. План развития страны получил название A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine. Зеленский отметил, что в нем представлено видение того, какой должна стать Украина через 5-10 лет. Власти страны поставили цели по развитию человеческого капитала, «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.