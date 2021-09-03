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Украина и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве

Ведомости

Правительства Украины и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве, сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его визита в США.

«В рамках рабочего визита президента Украины в США подписан ряд важных документов, в частности меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества», — говорится в сообщении. Документ направлен на реализацию взаимной заинтересованности двух стран в усилении коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и экономического роста на Украине и в США.

«Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, в инфраструктуре, развитии цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и здравоохранении», — уточнили в офисе украинского президента.

Кроме того, в Вашингтоне американской делегацией и украинским военно-технологическим концерном «Укроборонпром» подписаны три соглашения на общую сумму $2,5 млрд. Это договоренности с военно-технологическими компаниями Lockheed Martin, Harris Global Communications и Global Ordnance. Они касаются военно-технического сотрудничества, обновления украинского ОПК и продвижения его продукции за рубежом.

Ранее сегодня Зеленский в ходе визита в США представил план трансформации Украины стоимостью $277 млрд. Он предусматривает финансирование за счет государственного бюджета, а также привлечение средств по программам международной помощи, кредитов и инвестиций. План развития страны получил название A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine. Зеленский отметил, что в нем представлено видение того, какой должна стать Украина через 5-10 лет. Власти страны поставили цели по развитию человеческого капитала, «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны, говорится в сообщении.

Ранее по теме: США помогут Украине против России, но осторожно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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