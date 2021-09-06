Голикова предупредила о хаосе в случае отмены МРОТ

«Сегодняшнее законодательство устроено таким образом, что просто отмена — это хаос. Нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он. Обсуждаются разные вопросы там: почасовая оплата труда, минимальная оплата труда. Мы все равно это будем обсуждать, мы все равно этим будет заниматься», — сказала она.