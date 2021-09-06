Голикова предупредила о хаосе в случае отмены МРОТ
Отмена показателя минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России приведет к хаосу, заявила на сессии в рамках Всероссийской недели охраны труда вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляция встречи велась на странице мероприятия во «ВКонтакте».
«Сегодняшнее законодательство устроено таким образом, что просто отмена — это хаос. Нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он. Обсуждаются разные вопросы там: почасовая оплата труда, минимальная оплата труда. Мы все равно это будем обсуждать, мы все равно этим будет заниматься», — сказала она.
Голикова также отметила важность показателя прожиточного минимума в России. По мнению вице-премьера, на нем «завязано огромное количество социальных выплат, огромное количество пособий, которые просто так невозможно трансформировать». Таким образом, от данных значений зависит социальное благополучие населения, резюмировала зампред правительства.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что МРОТ приносит больше вреда, чем пользы, поэтому его необходимо отменить. Он указал, что в России уже есть показатель прожиточного минимума и зарплаты в любом случае не должны быть ниже него. В Совете Федерации, комментируя предложение, назвали отмену МРОТ преждевременной.
На сегодняшний день МРОТ в России превышает величину прожиточного минимума. Так, в 2021 г. МРОТ установлен на уровне 12 792 руб. В следующем году показатель вырастет на 6,4% до 13 617 руб., сообщил Минтруд в начале июля. Прожиточный минимум в текущем году составляет 11 653 руб. В 2022 г. его повысят на 2,5% — до 11 950 руб.