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В Госдуме призвали отказаться от МРОТ

Ведомости

Необходимо отказаться от понятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, поскольку зарплаты в любом случае не должны быть ниже величины прожиточного минимума (ПМ), заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал он изданию Ura.ru.

По мнению Арефьева, МРОТ сам по себе приносит больше вреда, чем пользы. Этот показатель нужно «отвязать» от других, считает депутат. Сейчас же от него зависят налогообложение и многие административные штрафы, отметил он.

Значение МРОТ в России превышает величину ПМ. Так, в 2021 г. МРОТ установлен на уровне 12 792 руб. В следующем году показатель вырастет на 6,4% — до 13 617 руб., сообщил Минтруд в начале июля. ПМ в текущем году составляет 11 653 руб. В 2022 г. его повысят на 2,5% — до 11 950 руб.

11 августа депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил о намерении внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении МРОТ до 20 000 руб. Авторы инициативы пояснили, что в рейтинге стран по МРОТ в 2020 г. Россия заняла 95-е место — ниже большинства государств Латинской Америки, Африки и нескольких стран бывшего СССР. Депутаты добавили, что в большинстве стран мира МРОТ устанавливается в размере 40-60% средней заработной платы. По данным Росстата, во II квартале 2021 г. таковая составила 57 275 руб.

Ранее по теме: В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных