В Госдуме призвали отказаться от МРОТ
Необходимо отказаться от понятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, поскольку зарплаты в любом случае не должны быть ниже величины прожиточного минимума (ПМ), заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал он изданию Ura.ru.
По мнению Арефьева, МРОТ сам по себе приносит больше вреда, чем пользы. Этот показатель нужно «отвязать» от других, считает депутат. Сейчас же от него зависят налогообложение и многие административные штрафы, отметил он.
11 августа депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил о намерении внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении МРОТ до 20 000 руб. Авторы инициативы пояснили, что в рейтинге стран по МРОТ в 2020 г. Россия заняла 95-е место — ниже большинства государств Латинской Америки, Африки и нескольких стран бывшего СССР. Депутаты добавили, что в большинстве стран мира МРОТ устанавливается в размере 40-60% средней заработной платы. По данным Росстата, во II квартале 2021 г. таковая составила 57 275 руб.