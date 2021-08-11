В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 000 рублей
Группа депутатов Госдумы VII созыва от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2022 г. до 20 тыс. руб. Такой законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.
«Несмотря на введение нового механизма установления минимального размера оплаты труда, его применение на практике к какому-либо существенному увеличению МРОТ не привело. <…> Вносим на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий установление МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц», — сообщил Нилов.
Он отметил, что в рейтинге стран по МРОТ в 2020 г.Россия заняла 95 место – ниже большинства стран Латинской Америки, многих африканских стран и нескольких стран бывшего СССР. Нилов добавил, что низкий МРОТ «уводит работоспособное население в теневой рынок», снижает совокупный спрос, что приводит к спаду производства, тормозит рост зарплат и пособий. Это приводит к росту социальной напряженности и сдерживает рост ВВП.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2020 г. был введен новый механизм расчета МРОТ. Теперь он рассчитывается не от стоимости потребительской корзины, а в размере 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. В 2020 г. МРОТ составлял 12 130 руб., в 2021 г. после введения нового механизма расчета показатель вырос на 5,5% и составил 12 792 руб.
Авторы законопроекта отметили, что в большинстве стран мира МРОТ устанавливается в размере 40-60% средней заработной платы. В России в 2020 г. средняя зарплата составила 51 352 руб., а МРОТ составил бы 20,5-25,7 тыс. руб.