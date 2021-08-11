В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 000 рублей

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2020 г. был введен новый механизм расчета МРОТ. Теперь он рассчитывается не от стоимости потребительской корзины, а в размере 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. В 2020 г. МРОТ составлял 12 130 руб., в 2021 г. после введения нового механизма расчета показатель вырос на 5,5% и составил 12 792 руб.