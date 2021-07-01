Прожиточный минимум в России в 2022 году вырастет на 297 рублей

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2022 г. составит 13 026 руб., что на 324 руб. или на 2,6% больше, чем в 2021 г. Для пенсионеров установлен прожиточный минимум на следующий год в размере 10 277 руб. (+255 руб. или на 2,5% больше к 2021 г.), на детей — 11 592 руб. (+289 руб. или на 2,6% больше к 2021 г.).