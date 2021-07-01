Прожиточный минимум в России в 2022 году вырастет на 297 рублей
Прожиточный минимум в России на душу населения в 2022 г. составит 11 950 руб., следует из постановления правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2021 г. прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 руб. Таким образом, показатель вырастет на 2,5% или 297 руб.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2022 г. составит 13 026 руб., что на 324 руб. или на 2,6% больше, чем в 2021 г. Для пенсионеров установлен прожиточный минимум на следующий год в размере 10 277 руб. (+255 руб. или на 2,5% больше к 2021 г.), на детей — 11 592 руб. (+289 руб. или на 2,6% больше к 2021 г.).
Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%. 30 июня президент России Владимир Путин выразил надежду, что по итогам этого года инфляция составит 5%.
В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6% и составила 6,02%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре прошлого года, а по итогам 2020 г. составила 4,9%.
С 1 января этого года в России вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).
Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».