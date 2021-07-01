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Прожиточный минимум в России в 2022 году вырастет на 297 рублей

Ведомости

Прожиточный минимум в России на душу населения в 2022 г. составит 11 950 руб., следует из постановления правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

В 2021 г. прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 руб. Таким образом, показатель вырастет на 2,5% или 297 руб.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2022 г. составит 13 026 руб., что на 324 руб. или на 2,6% больше, чем в 2021 г.  Для пенсионеров установлен прожиточный минимум на следующий год в размере 10 277 руб. (+255 руб. или на 2,5% больше к 2021 г.), на детей — 11 592 руб. (+289 руб. или на 2,6% больше к 2021 г.). 

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%. 30 июня президент России Владимир Путин выразил надежду, что по итогам этого года инфляция составит 5%. 

В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6% и составила 6,02%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре прошлого года, а по итогам 2020 г. составила 4,9%.

С 1 января этого года в России вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных