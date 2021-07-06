Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%

Медианная зарплата – это величина, заработную плату больше и меньше которой имеет половина всех работников. МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник на полной ставке. В прошлом году медианная зарплата в России, согласно данным статистического ведомства, составила 32 422 руб.