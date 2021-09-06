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В Китае официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу

Ведомости

Власти Китая официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу, сообщает агентство Xinhua. Уставный капитал площадки составил порядка $155,34 млн.

«Зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ», — говорится в сообщении агентства.

О планах открыть новую биржу председатель КНР Си Цзиньпин сообщил 2 сентября. По его словам, площадка станет основной для малых и средних предприятий.

«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углубим реформы нового внебиржевого рынка ценных бумаг, создадим Пекинскую фондовую биржу и построим основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий», — сказал он в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли и услуг.

Это будет уже четвертая фондовая биржа в Китае: другие расположены в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.

Ранее по теме: Си Цзиньпин объявил о создании в КНР Пекинской фондовой биржи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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