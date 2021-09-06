В Китае официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу

«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углубим реформы нового внебиржевого рынка ценных бумаг, создадим Пекинскую фондовую биржу и построим основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий», — сказал он в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли и услуг.