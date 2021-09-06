В Китае официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу
Власти Китая официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу, сообщает агентство Xinhua. Уставный капитал площадки составил порядка $155,34 млн.
«Зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ», — говорится в сообщении агентства.
О планах открыть новую биржу председатель КНР Си Цзиньпин сообщил 2 сентября. По его словам, площадка станет основной для малых и средних предприятий.
«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углубим реформы нового внебиржевого рынка ценных бумаг, создадим Пекинскую фондовую биржу и построим основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий», — сказал он в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли и услуг.
Это будет уже четвертая фондовая биржа в Китае: другие расположены в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.