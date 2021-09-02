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Си Цзиньпин объявил о создании в КНР Пекинской фондовой биржи

Ведомости

В Китае планируют открыть новую — Пекинскую фондовую — биржу, заявил глава КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли и услуг, передает ТАСС. 

«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углубим реформы нового внебиржевого рынка ценных бумаг, создадим Пекинскую фондовую биржу и построим основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий», — сказал он. 

Это будет уже четвертая фондовая биржа в Китае: другие расположены в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге. 

В марте агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения компаний, зарегистрированных за рубежом. 

Китайское правительство рассчитывает, что эта инициатива также привлечет внимание крупных мировых компаний, в том числе Apple и Tesla, сказал один из источников. У них будет возможность выделить свои подразделения в Китае в отдельные компании и разместить их бумаги на новой бирже, отмечало агентство. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных