Си Цзиньпин объявил о создании в КНР Пекинской фондовой биржи

Китайское правительство рассчитывает, что эта инициатива также привлечет внимание крупных мировых компаний, в том числе Apple и Tesla, сказал один из источников. У них будет возможность выделить свои подразделения в Китае в отдельные компании и разместить их бумаги на новой бирже, отмечало агентство.