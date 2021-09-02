Си Цзиньпин объявил о создании в КНР Пекинской фондовой биржи
В Китае планируют открыть новую — Пекинскую фондовую — биржу, заявил глава КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли и услуг, передает ТАСС.
«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углубим реформы нового внебиржевого рынка ценных бумаг, создадим Пекинскую фондовую биржу и построим основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий», — сказал он.
Это будет уже четвертая фондовая биржа в Китае: другие расположены в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
В марте агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения компаний, зарегистрированных за рубежом.
Китайское правительство рассчитывает, что эта инициатива также привлечет внимание крупных мировых компаний, в том числе Apple и Tesla, сказал один из источников. У них будет возможность выделить свои подразделения в Китае в отдельные компании и разместить их бумаги на новой бирже, отмечало агентство.