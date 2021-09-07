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Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России

Ведомости

Госсектор в российской экономике нужно сокращать, потому что госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для издания «Компания».

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. "Особого пути" в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — отметил Кудрин.

По мнению Кудрина, большинство российских компаний с госучастием менее пластичны в плане управления, потому что они зависят от бюрократии и в состав их советов директоров часто входят чиновники. Это негативно сказывается на скорости принятия решений и постановке прорывных целей. Государство, по словам Кудрина, является менее эффективным собственником, чем частные структуры. В 2017-2019 гг. 97% поступлений в бюджет обеспечили 20 компаний в основном из-за слабого управления.

«Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», — отметил Кудрин. Однако, по данным аудиторов, за 2017-2019 гг. была продана четверть пакетов акций и долей от запланированного, что стало самым низким показателем за 10 лет.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г. заявил о необходимости снижения доли госсектора в экономике. «Хочу обозначить принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться», — говорил Путин. Он отмечал важность кардинального улучшения делового климата и обеспечения предпринимательской свободы и конкуренции.

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По оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%, говорил ранее Кудрин. Он отметил, что доля государства в экономике не сокращается, а растет вопреки задаче, поставленной Путиным. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ» указывал, что экономика России является во многом отсталой и низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций. «Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это общая болезнь, которая у нас уже давно», – подчеркивал Артемьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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