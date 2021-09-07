Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России

По оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%, говорил ранее Кудрин. Он отметил, что доля государства в экономике не сокращается, а растет вопреки задаче, поставленной Путиным. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ» указывал, что экономика России является во многом отсталой и низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций. «Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это общая болезнь, которая у нас уже давно», – подчеркивал Артемьев.