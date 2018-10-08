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Кудрин заявил о росте доли государства в экономике вопреки требованию Путина

Доля государства в экономике не сокращается вопреки поставленной президентом Владимиром Путиным задаче, а, наоборот, растет, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 гг. в Совете Федерации.

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте – здесь даже смешными не назовешь», – отметил Кудрин (его слова передал «Интерфакс»), напомнив, что в 2019 г. государство рассчитывает получить от приватизации 13 млрд руб., в 2020 г. – 11 млрд руб., а в 2021 г. доходы от продажи госимущества не предусмотрены.

Кудрин подчеркнул, что послание Путина в части уменьшения доли государства в экономике «является концептуальным вопросом модели экономики». «Сейчас увеличение частного сектора не происходит. Больше того, у нас госкомпании скупают частные активы», – констатировал Кудрин.

Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил о необходимости снижения доли госсектора в экономике. «Хочу обозначить принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться», – говорил Путин. Он отмечал важность кардинального улучшения делового климата и обеспечения предпринимательской свободы и конкуренции.

По оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%, говорил ранее Кудрин. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ» указывал, что экономика России является во многом отсталой и низкоконкурентной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций. «Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это общая болезнь, которая у нас уже давно», – подчеркивал Артемьев.

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