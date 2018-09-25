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Руководитель ФАС назвал российскую экономику полуфеодальной

Экономика России является во многом отсталой и низкоконкуретной, а процесс ее огосударствления усилился из-за западных санкций, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ».

«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», – констатировал Артемьев.

«Это особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. Это – общая болезнь, которая у нас уже давно», – объяснил руководитель ФАС. Он считает, что госкомпании и естественные монополии «нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях – даже разделять».

По его словам, из-за санкций госсектор еще больше укрепился, в частности в банковской сфере и промышленности. «И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление», – указывает Артемьев. Однако так происходит не во всех сферах, указал он, приведя в пример рынок телекоммуникаций, на котором ФАС добилась отмены внутрисетевого роуминга и возможности сохранения абонентами номеров при смене оператора.

Относительно закупок для государственных и муниципальных нужд по контрактной системе (ФЗ №44) Артемьев отметил, что конкуренции этой сфере будет способствовать переход процедур на электронный формат. В то же время в области закупок госкомпаний и естественных монополий (ФЗ №223) «ничего не улучшается, все закрывается». «Там ситуация, похоже, будет только ухудшаться», – заключил Артемьев.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о большем влиянии крупных госкомпаний в правительстве по сравнению с регуляторами, Артемьев подчеркнул, что «иногда такое возможно в отношении государственного аппарата». В то же время он заметил, что в этом плане «в 90-е годы было гораздо хуже».

По оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%, говорил в сентябре председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин.

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