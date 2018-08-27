ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не сообщать в рекламе о госучастии
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Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали финансовым организациям не использовать в рекламе в качестве преимущества тот факт, что в их капитале участвует государство или что они входят в группу лиц, среди которых есть компании с государственным (муниципальным) участием. Об этом говорится в совместном письме ведомств, опубликованном на сайте ЦБ.
Использование финансовыми организациями при продвижении своих услуг указания на прямое или косвенное госучастие может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности данных организаций, говорится в письме. А это может приводить к тому, что у этих организаций в некоторых случаях может возникать нерыночное преимущество. В письме указано, что оно подготовлено в рамках выполнения указа президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
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