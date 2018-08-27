Финансы / Банки

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не сообщать в рекламе о госучастии

О госучастии в рекламных ТВ-роликах упоминали «Почта банк» и Россельхозбанк
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали финансовым организациям не использовать в рекламе в качестве преимущества тот факт, что в их капитале участвует государство или что они входят в группу лиц, среди которых есть компании с государственным (муниципальным) участием. Об этом говорится в совместном письме ведомств, опубликованном на сайте ЦБ.

Использование финансовыми организациями при продвижении своих услуг указания на прямое или косвенное госучастие может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности данных организаций, говорится в письме. А это может приводить к тому, что у этих организаций в некоторых случаях может возникать нерыночное преимущество. В письме указано, что оно подготовлено в рамках выполнения указа президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике