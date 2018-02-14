Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки
Сроки и суммы контрактов знаменитостей
В октябре 2017 г. телеведущий Иван Ургант стал лицом Тинькофф банка. Срок контракта: 2018–2019 гг., за аналогичный контракт несколько лет назад запросил $1 млн (здесь и далее стоимость контрактов – оценки людей, знакомых с деталями сделки, и/ или независимых маркетологов)
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Журналист Юрий Дудь в ноябре 2017 г. стал амбассадором Альфа-банка. Контракт заключен сроком до конца 2018 г. стоимость контракта: $1 млн
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Футболист Лионель Месси стал лицом Альфа-банка в этом году. Срок контракта: до августа 2018 г.
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Футболист Криштиану Роналду – «ФК Открытие». Срок контракта: 2014 г. – весна 2019 г., стоимость контракта: несколько миллионов долларов
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Хоккеист Александр Овечкин также был лицом «ФК Открытие». Срок контракта: лето 2016 – лето 2017 г., стоимость контракта: свыше $0,5 млн
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«ФК Открытие» представлял и шахматист Сергей Карякин. Срок контракта: весна 2017 – весна 2018 г., стоимость контракта: несколько сотен тысяч долларов
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Актер Брюс Уиллис – банк «Траст». Срок контракта: 2011–2016 гг., стоимость контракта: около $2 млн в год
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