Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный редактор Sports.ru и видеоблогер Юрий Дудь стал амбассадором Альфа-банка, сообщил банк. Представитель банка не раскрывает условия контракта и его сумму. Контракт заключен сроком до конца 2018 г. Связаться с Дудем не удалось.

Банк будет использовать образ Дудя в рекламе, а также интегрирует свою рекламу в канал журналиста на YouTube. Дудь - современный активный интеллектуал, который формирует интересный и современный контент, у него необычный подход к журналистике, объясняет выбор представитель Альфа-банка. Юрий – фанат футбола, добавил он, а Альфа-банк – спонсор Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Дудь, по собственным словам, работает журналистом с 11 лет. За время своей карьеры он успел поработать в спортивной редакции «НТВ-плюс», на радио «Сити FM», на «Матч ТВ» и на канале «Россия-2». С 2011 г. он работает главным редактором спортивного издания Sports.ru. Наибольшую популярность он приобрел благодаря своему интернет-проекту на Youtube «вДудь», где он интервьюирует звезд и политиков. Меньше, чем за год он взял интервью у Михаила Ходорковского, Алексея Навального, Ксении Собчак и многих других.

Сейчас у его канала почти 2 млн подписчиков, а его интервью в среднем набирают 3 млн просмотров. Больше всего просмотром пока собрало интервью с репером Гнойным — более 7,1 млн просмотров. На втором месте по просмотрам интервью с Навальным и т. д.

Недавно Дудь сообщил, что временно приостановит публикации на своем канале и сосредоточится на работе в Sports.ru. Представитель Альфа-банка не ответил как это скажется на сотрудничестве с блогером.

В сентябре мобильный оператор «Вымпелком» (с Альфа-банком у компании есть общие совладельцы – акционеры «Альфа-групп») запустил рекламную кампанию интернет-платформы Veon с участием Дудя, и актерами Павлом Табаковым и Светланой Устиновой.

Контракт с Дудем мог обойтись с Альфа-банку в $1 млн, полагает топ-менеджер крупной рекламной группы. Блогер стал очень популярен среди молодежи, но компании готовы платить дороже за привлечение более молодых клиентов.

Управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев оценивает стоимость контракта Дудя с «Альфа-банком» в 30-50 млн руб. и указывает, что на порядок меньше аналогичных контрактов с топовыми спортсменами - например, с Александром Овечкиным или с Ириной Шараповой. Возможно, Дудь и не получит всю сумму от банка деньгами, а часть ему предложат в качестве приоритетных финансовых услуг или материальными активами, полагает Андреев.

По данным «Интерфакс-ЦЭА», «Альфа банк» находится на седьмом месте в рейтинге «Интерфакс 100. Банки России».