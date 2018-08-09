Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: В России больше нет внутрисетевого роуминга

В России больше нет внутрисетевого роуминга

Его отменила ФАС
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ФАС добилась отмены внутрисетевого роуминга в России. Операторы согласились отказаться от платы за входящие междугородные звонки в поездках – последней преграды на пути к безроуминговой связи: об этом в среду заявил замруководителя службы Анатолий Голомолзин.

«Вымпелком» отменяет внутрисетевой роуминг с 20 августа, «Мегафон» – с 1 сентября, МТС – с 31 августа для 90% своих абонентов и с 30 сентября для оставшихся 10%, пишет ФАС в своем сообщении.

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