Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: В России больше нет внутрисетевого роуминга
В России больше нет внутрисетевого роуминга
Его отменила ФАС
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Внутрисетевой роуминг – услуга, которую оператор оказывает своему абоненту, когда тот приезжает в другой регион России
Александра Зотова / Ведомости
ФАС добилась отмены внутрисетевого роуминга в России. Операторы согласились отказаться от платы за входящие междугородные звонки в поездках – последней преграды на пути к безроуминговой связи: об этом в среду заявил замруководителя службы Анатолий Голомолзин.
«Вымпелком» отменяет внутрисетевой роуминг с 20 августа, «Мегафон» – с 1 сентября, МТС – с 31 августа для 90% своих абонентов и с 30 сентября для оставшихся 10%, пишет ФАС в своем сообщении.
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