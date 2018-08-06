«Большая тройка» отменяет плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге
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«Вымпелком» и «Мегафон» отменяют плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Это следует из сообщений операторов.
Для абонентов «Вымпелкома» изменения вступают в силу 20 августа, «Мегафон» планирует отменить плату за входящие для большей части своих абонентов до 1 сентября (всем остальным – до конца сентября). Для абонентов «Мегафона» гостевой регион будет приравнен к домашнему, а условия тарифа не будут меняться в поездках по стране, где присутствует сеть оператора, отмечается в сообщении.
МТС в ближайшее время также отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, говорит представитель оператора Алексей Меркутов. Перемещаясь по стране, абоненты смогут пользоваться своими тарифами как в домашнем регионе, обещает он.
«Вымпелком» сформулировал простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России, прислушавшись к мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передала через пресс-службу исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Вымпелкома» Ирина Лебедева.
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