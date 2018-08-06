Технологии / Телекоммуникации

«Большая тройка» отменяет плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге

Его отмены от сотовых операторов давно требовала ФАС
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Вымпелком» и «Мегафон» отменяют плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Это следует из сообщений операторов.

Для абонентов «Вымпелкома» изменения вступают в силу 20 августа, «Мегафон» планирует отменить плату за входящие для большей части своих абонентов до 1 сентября (всем остальным – до конца сентября). Для абонентов «Мегафона» гостевой регион будет приравнен к домашнему, а условия тарифа не будут меняться в поездках по стране, где присутствует сеть оператора, отмечается в сообщении.

МТС в ближайшее время также отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, говорит представитель оператора Алексей Меркутов. Перемещаясь по стране, абоненты смогут пользоваться своими тарифами как в домашнем регионе, обещает он.

«Вымпелком» сформулировал простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России, прислушавшись к мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передала через пресс-службу исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Вымпелкома» Ирина Лебедева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике