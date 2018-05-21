Международным роумингом пользуется все больше российских абонентов

Страх включить за границей интернет и получить по приезде счет на тысячи или даже десятки тысяч рублей исчезает Jan Böke on Unsplash

72,7% российских абонентов пользуются за границей голосовым роумингом, а 27,3% подключают интернет. Это следует из результатов опроса Telecom Daily, проведенного в мае. Сотрудники аналитического агентства опросили чуть менее 2000 пассажиров, прилетевших в аэропорты «Шереметьево», «Внуково» и «Пулково».

Два года назад, когда Telecom Daily проводила предыдущий опрос, голосовым роумингом пользовалось за границей 57,8% абонентов, а интернетом – всего 15,9%. Для сравнения: в докризисном 2014 году интернетом в международном роуминге пользовалось лишь 5,2% абонентов, а в 2012 г. – 2–3%, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По словам Кускова, больше всего международным голосовым роумингом сейчас пользуются абоненты «Мегафона» (80,1%) и «Билайна» (77,9%), а также 66,1% абонентов МТС и 65,6% подписчиков «РТК холдинга» (Tele2). Доля интернет-роумеров среди абонентов этих операторов соответственно 28, 38,7, 22,9 и 12,6%.

В целом более активное использование международного роуминга обусловлено тем, что тарифы на него стали ниже и прозрачнее, считает Кусков. Исчезает страх включить за границей интернет и получить по приезде счет на тысячи или даже десятки тысяч рублей, отмечает он.

То же самое с голосовым роумингом. Если в начале 2010 г. минута разговора за границей стоила 70–80 руб., то теперь в разы дешевле, говорит Кусков. Например, пакет из 20 минут «Вымпелком» предлагает за 200 руб., по 10 руб. за минуту, следует из тарифной сетки оператора. А «Мегафон», к примеру, в апреле ввел комплексную тарифную опцию, позволяющую за 299 руб. в сутки звонить в Россию и пользоваться интернетом по тарифам российского домашнего региона (лимит трафика составляет 3 Гб в сутки).

По мнению Кускова, рост спроса на интернет-роуминг также связан с популярностью мессенджеров. По данным опроса, год к году количество их пользователей выросло примерно на треть, рассказывает он. Используя мессенджеры, люди экономят на голосовой связи и sms, замечает Кусков.

Популярность голосовой связи в международном роуминге снижается, а к интернету пользователи относятся лучше, чем раньше, говорит представитель «Вымпелкома». В I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. интернет-трафик абонентов «Вымпелкома» в роуминге вырос на 126%, отмечает он. Представитель оператора связывает это с низкими тарифами: например, за 350 руб. в сутки абоненты «Вымпелкома» получают 100 Мб трафика.

Представитель «Мегафона» также говорит о замещении голосовой связи и sms передачей данных. Например, по итогам майских праздников 2018 г. интернет-трафик вырос в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, утверждает он. Клиенты перестали бояться роуминга, считает собеседник «Ведомостей». В частности, новая тарифная опция «Мегафона» позволяет пользоваться всеми видами связи по домашним ценам, замечает он.

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