Сотовые операторы предложат иностранцам специальные тарифы на время ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля Евгений Разумный / Ведомости

Российские операторы сотовой связи готовят к чемпионату мира по футболу специальные тарифы для иностранцев. Их цена, скорее всего, будет выше средних затрат россиян на сотовую связь

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. «Вымпелком» предложит болельщикам-иностранцам специальный пакетный тариф, рассказала представитель оператора Анна Айбашева. Состав пакета и его цену она раскрывать отказалась, отметив лишь, что «в нем много мобильного интернета и много звонков». Все сервисы и уведомления будут в том числе на английском языке, обещает Айбашева. По ее словам, сим-карты можно будет купить в аэропортах и салонах «Билайна», находящихся в туристических местах городов, где будут проводиться матчи чемпионата. «Вымпелком» будет продвигать свой тариф через цифровые витрины – тур-сайты и мобильные приложения, отмечает Айбашева.

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