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В Кремле ответили на призыв Кудрина сократить госсектор в экономике России

Ведомости

Состояние рынков в России сейчас «оставляет желать лучшего», поэтому приватизация не должна быть самоцелью, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал статью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, где тот заявил о необходимости сокращения госсектора в экономике, так как госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.

«Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел к процессу восстановления, но пока это рост от минимальной базы, что называется. Поэтому в абсолютном выражении, конечно, пока состояние рынков оставляет желать лучшего. В этой связи безусловно приватизация как процесс она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — сказал он.

По словам Пескова, на протяжении последних лет неоднократно возникали ситуации, когда из-за приватизации «целые отрасли промышленности» оказывались «на грани исчезновения». После этого «с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать фактически с нуля эти отрасли», резюмировал представитель Кремля.

В то же время Песков подчеркнул, что Кудрин является очень опытным экономистом, который долгое время оставался лучшим министром финансов в мире. Однако наряду с его точкой зрения существуют и другие, добавил пресс-секретарь президента.

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В своей статье, опубликованной накануне, Кудрин заявил, что государство является менее эффективным собственником, чем частные структуры. По его мнению, большинство российских компаний с госучастием менее пластичны в плане управления, так как зависят от бюрократии и в состав их советов директоров часто входят чиновники. Все это негативно сказывается на скорости принятия решений и постановке прорывных целей, отметил глава Счетной палаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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