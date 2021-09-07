В Кремле ответили на призыв Кудрина сократить госсектор в экономике России
Состояние рынков в России сейчас «оставляет желать лучшего», поэтому приватизация не должна быть самоцелью, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал статью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, где тот заявил о необходимости сокращения госсектора в экономике, так как госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.
«Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел к процессу восстановления, но пока это рост от минимальной базы, что называется. Поэтому в абсолютном выражении, конечно, пока состояние рынков оставляет желать лучшего. В этой связи безусловно приватизация как процесс она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — сказал он.
По словам Пескова, на протяжении последних лет неоднократно возникали ситуации, когда из-за приватизации «целые отрасли промышленности» оказывались «на грани исчезновения». После этого «с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать фактически с нуля эти отрасли», резюмировал представитель Кремля.
В то же время Песков подчеркнул, что Кудрин является очень опытным экономистом, который долгое время оставался лучшим министром финансов в мире. Однако наряду с его точкой зрения существуют и другие, добавил пресс-секретарь президента.
В своей статье, опубликованной накануне, Кудрин заявил, что государство является менее эффективным собственником, чем частные структуры. По его мнению, большинство российских компаний с госучастием менее пластичны в плане управления, так как зависят от бюрократии и в состав их советов директоров часто входят чиновники. Все это негативно сказывается на скорости принятия решений и постановке прорывных целей, отметил глава Счетной палаты.