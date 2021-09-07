В Кремле ответили на призыв Кудрина сократить госсектор в экономике России

«Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел к процессу восстановления, но пока это рост от минимальной базы, что называется. Поэтому в абсолютном выражении, конечно, пока состояние рынков оставляет желать лучшего. В этой связи безусловно приватизация как процесс она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — сказал он.