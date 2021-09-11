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Экономика

Собянин: экономика Москвы превзошла докризисный уровень

Ведомости

Экономика Москвы превзошла показатели допандемийного 2019 г., а по некоторым отраслям рост составил до 20%, заявил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 г., причем достаточно прилично – 7-20% процентов по разным отраслям и направлениям», – рассказал он.

Собянин отметил рост инвестиций, объемов промышленности и строительства, а также выход безработицы практически на докризисный уровень. Наиболее пострадавшая от коронавируса сфера услуг отстает от показателей 2019 г. примерно на 5%, добавил он.

Столичный мэр также рассказал, что к концу года общее число горожан, переселенных в рамках программы реновации, достигнет 50 000 человек. Объемы же введенного в этом году жилья, по его данным, приблизятся к 6 млн кв. м. Активными темпами идет и строительство метро: реализация Большого кольца метро (БКЛ) завершится в 2023 г.

2 августа Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы: она обошлась городу в 600 млрд руб. Тогда он отметил, что коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, «по крайней мере, у нас». В гораздо большей степени вирус влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие человека. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — говорил мэр.

Ранее по теме: Мишустин заявил о возвращении экономики России на допандемийный уровень

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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