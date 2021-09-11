Собянин: экономика Москвы превзошла докризисный уровень

2 августа Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы: она обошлась городу в 600 млрд руб. Тогда он отметил, что коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, «по крайней мере, у нас». В гораздо большей степени вирус влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие человека. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — говорил мэр.