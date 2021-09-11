Собянин: экономика Москвы превзошла докризисный уровень
Экономика Москвы превзошла показатели допандемийного 2019 г., а по некоторым отраслям рост составил до 20%, заявил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 г., причем достаточно прилично – 7-20% процентов по разным отраслям и направлениям», – рассказал он.
Собянин отметил рост инвестиций, объемов промышленности и строительства, а также выход безработицы практически на докризисный уровень. Наиболее пострадавшая от коронавируса сфера услуг отстает от показателей 2019 г. примерно на 5%, добавил он.
Столичный мэр также рассказал, что к концу года общее число горожан, переселенных в рамках программы реновации, достигнет 50 000 человек. Объемы же введенного в этом году жилья, по его данным, приблизятся к 6 млн кв. м. Активными темпами идет и строительство метро: реализация Большого кольца метро (БКЛ) завершится в 2023 г.
2 августа Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы: она обошлась городу в 600 млрд руб. Тогда он отметил, что коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, «по крайней мере, у нас». В гораздо большей степени вирус влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие человека. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — говорил мэр.