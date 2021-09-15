Мишустин утвердил правила поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила получения малым и средним бизнесом, а также социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) грантов от государства. На поддержку могут претендовать компании из городов, в которых с 1 августа этого года вводились ограничения на работу предприятий ввиду распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТа», — рассказали в кабмине.
Чтобы получить финансовую поддержку, организации нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. Также для этого необходима регистрация в едином реестре субъектов МСП или НКО, пострадавших из-за распространения коронавируса.
Мера реализована по поручению президента России Владимира Путина. Ранее на эти цели правительство выделило 8 млрд руб.