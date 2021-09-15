Мишустин утвердил правила поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила получения малым и средним бизнесом, а также социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) грантов от государства. На поддержку могут претендовать компании из городов, в которых с 1 августа этого года вводились ограничения на работу предприятий ввиду распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства.