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Мишустин утвердил правила поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила получения малым и средним бизнесом, а также социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) грантов от государства. На поддержку могут претендовать компании из городов, в которых с 1 августа этого года вводились ограничения на работу предприятий ввиду распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТа», — рассказали в кабмине.

Чтобы получить финансовую поддержку, организации нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. Также для этого необходима регистрация в едином реестре субъектов МСП или НКО, пострадавших из-за распространения коронавируса.

Мера реализована по поручению президента России Владимира Путина. Ранее на эти цели правительство выделило 8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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