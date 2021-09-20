Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа
России нужно готовиться к постепенному снижению использования традиционных видов топлива — нефти, газа и угля, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру», — сказал он.
По словам Мишустина, к концу этого года должен быть утвержден план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Для ее подготовки к условиям низкоуглеродного развития планируется создать рабочие группы, курировать которые будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Сам Белоусов при этом сообщил, что правительство планирует работать по десяти направлениям. Среди них — ускорение технологической модернизации отраслей российской экономики, стимулирование компаний к модернизации перехода на «зеленые» технологии и сокращению выбросов, а также работа по достижению международного признания мер, основанных на технологических и природных преимуществах страны, включая поглощающую способность лесов.
К 1 октября этого года правительство планирует разработать основные параметры долгосрочного прогноза, рассчитанного до 2050 г., который ляжет в основу дальнейших действий. Он будет включать в себя в том числе сведения об энергетическом и углеродном балансе, макроэкономических параметрах, ВВП, инвестициях, возможностях и рисках.
Белоусов отметил, что происходящие изменения, связанные с сокращением до минимума использования ископаемых источников энергии, сопоставимы по масштабам с промышленной революцией или научно-технологической революцией 20 века. По мнению первого вице-премьера, через 10-15 лет структура мировой экономики сильно изменится.