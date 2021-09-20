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Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа

Ведомости

России нужно готовиться к постепенному снижению использования традиционных видов топлива — нефти, газа и угля, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. 

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру», — сказал он.

По словам Мишустина, к концу этого года должен быть утвержден план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Для ее подготовки к условиям низкоуглеродного развития планируется создать рабочие группы, курировать которые будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

Сам Белоусов при этом сообщил, что правительство планирует работать по десяти направлениям. Среди них — ускорение технологической модернизации отраслей российской экономики, стимулирование компаний к модернизации перехода на «зеленые» технологии и сокращению выбросов, а также работа по достижению международного признания мер, основанных на технологических и природных преимуществах страны, включая поглощающую способность лесов. 

К 1 октября этого года правительство планирует разработать основные параметры долгосрочного прогноза, рассчитанного до 2050 г., который ляжет в основу дальнейших действий. Он будет включать в себя в том числе сведения об энергетическом и углеродном балансе, макроэкономических параметрах, ВВП, инвестициях, возможностях и рисках. 

Белоусов отметил, что происходящие изменения, связанные с сокращением до минимума использования ископаемых источников энергии, сопоставимы по масштабам с промышленной революцией или научно-технологической революцией 20 века. По мнению первого вице-премьера, через 10-15 лет структура мировой экономики сильно изменится. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных