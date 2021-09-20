Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа

К 1 октября этого года правительство планирует разработать основные параметры долгосрочного прогноза, рассчитанного до 2050 г., который ляжет в основу дальнейших действий. Он будет включать в себя в том числе сведения об энергетическом и углеродном балансе, макроэкономических параметрах, ВВП, инвестициях, возможностях и рисках.