Путин заявил о полном преодолении вызванного пандемией спада в экономике

ВВП России во II квартале 2021 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из обновленных данных Росстата. Этот показатель является рекордным с III квартала 2000 г. Тогда ВВП страны тоже увеличился на 10,5%. По сравнению с I кварталом текущего года экономика России во II квартале выросла на 8,6%. В январе — марте 2021 г. ВВП страны сократился в годовом выражении на 0,7%. Таким образом, показатель за первое полугодие 2021 г. составил 4,8%, о чем Росстат сообщил ранее, 1 сентября.