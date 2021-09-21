Мишустин заявил, что МРОТ со следующего года превысит 13 600 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году превысит 13 600 руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 руб. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек», — отметил Мишустин.
В июле Минтруд сообщил, что в 2022 г. МРОТ вырастет на 6,4% и составит 13 617 руб. В этом году он установлен на уровне 12 792 руб.
Согласно закону, МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Эти показатели в соответствии с принятой в прошлом году методикой определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом населения. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. ПМ в текущем году составляет 11 653 руб. В 2022 г. его повысят на 2,5% до 11 950 руб.
Медианная зарплата – это величина, заработную плату больше и меньше которой имеет половина всех работников. МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник на полной ставке. В прошлом году медианная зарплата в России, согласно данным статистического ведомства, составила 32 422 руб.