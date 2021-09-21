Мишустин заявил, что МРОТ со следующего года превысит 13 600 рублей

Согласно закону, МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Эти показатели в соответствии с принятой в прошлом году методикой определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом населения. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. ПМ в текущем году составляет 11 653 руб. В 2022 г. его повысят на 2,5% до 11 950 руб.