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Власти направят более 2 трлн рублей на поддержку семей с детьми

Ведомости

Российские власти предусмотрели в бюджете страны на 2022-2024 гг. 2,1 трлн руб. на поддержку семей с детьми, сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных целей развития, в 2022 г. составит 3,6 трлн руб., а в 2023 и в 2024 гг. — 3,9 трлн и 4 трлн руб. соответственно.

«На что конкретно в первую очередь пойдут эти ассигнования? В первую очередь это вопросы снижения бедности. Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн руб.», — сказал министр.

Еще свыше 500 млрд руб. до 2024 г. направят на строительство 1300 новых школ и ремонт примерно 4500 действующих школ. Около 60 млрд руб. предусмотрено на создание восьми кампусов «вузов мирового уровня». Кроме того, средства пойдут в том числе на ликвидацию аварийного жилого фонда, реализацию экологических и транспортных проектов и развитие отдельных отраслей экономики. 

По словам Силуанова, в 2022-2024 гг. ежегодный объем доходов федерального бюджета России составит более 25 трлн руб. При этом объем расходов в 2022 г. будет на уровне 23,6 трлн руб., в 2023 г. — 25,1 трлн руб., а в 2024 г. — 26,1 трлн руб.

Министр отметил, что параметры трехлетнего бюджета предусматривают профицит в первые два года с объемом в пределах 1% ВВП. С 2024 г. ожидается дефицит в пределах 0,2% от ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных