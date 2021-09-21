Власти направят более 2 трлн рублей на поддержку семей с детьми

Российские власти предусмотрели в бюджете страны на 2022-2024 гг. 2,1 трлн руб. на поддержку семей с детьми, сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных целей развития, в 2022 г. составит 3,6 трлн руб., а в 2023 и в 2024 гг. — 3,9 трлн и 4 трлн руб. соответственно.