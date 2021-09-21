Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы
Правительство России одобрило проект бюджета на 2022-2024 гг., он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина.
«Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу до 1 октября», — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к еще не внесенному законопроекту сообщает некоторые детали документа. Так, финансирование программы развития авиационной промышленности в 2022 г. может снизиться на 44% от плана и составить 42,3 млрд руб. по сравнению с 76,4 млрд руб. по трехлетнему бюджету 2021-2023 гг. Дальний Восток до 2025 г. получит 12,3 млрд руб. дополнительных выплат на поддержку рождаемости.
Ассигнования на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 г. могут быть увеличены по сравнению с планом, указанном в нацпроекте МСП, на 3,15 млрд руб., в 2023 г. — уменьшены на 3,15 млрд руб., а в 2024 г. не изменятся.
Накануне «Интерфакс» сообщал со ссылкой на материалы к сегодняшнему заседанию правительства, что доходы федерального бюджета РФ в 2022 г. планируются в размере 25 трлн руб., расходы — 23,6 трлн руб., таким образом, профицит будет на уровне 1,4 трлн руб.
Кроме того, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2022-2024 гг. на поддержку семей с детьми планируется потратить около 2 трлн руб. Еще свыше 500 млрд руб. до 2024 г. направят на строительство 1300 новых школ и ремонт примерно 4500 действующих школ. Около 60 млрд руб. предусмотрено на создание восьми кампусов «вузов мирового уровня».