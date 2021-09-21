Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы

ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к еще не внесенному законопроекту сообщает некоторые детали документа. Так, финансирование программы развития авиационной промышленности в 2022 г. может снизиться на 44% от плана и составить 42,3 млрд руб. по сравнению с 76,4 млрд руб. по трехлетнему бюджету 2021-2023 гг. Дальний Восток до 2025 г. получит 12,3 млрд руб. дополнительных выплат на поддержку рождаемости.