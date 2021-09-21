Минфин потратит в этом году 900 млрд рублей в счет расходов 2023-2024 годов
Министр финансов Антон Силуанов заявил об авансировании расходов бюджета 2023-2024 гг. из конъюнктурных доходов этого года. По его словам, 900 млрд руб., которые предполагалось потратить в будущем, пойдут на инвестиции уже сейчас.
Пор его словам, средства планируется распределить в капитал ряда госкорпораций. Наиболее значимую часть средств получит ВЭБ – 190 млрд руб.
«Чтобы сбалансировать трехлетку, мы предлагаем часть расходов 2023-2024 гг. профинансировать в текущем году. В этом году хорошая конъюнктура, дополнительные доходы», — сказал Силуанов в ходе брифинга.
Доходы федерального бюджета в 2022–2024 гг. прогнозируются на уровне 25, 25,5 и 25,8 трлн руб. соответственно. Расходы ожидаются в размере 23,6, 25,1 и 26,1 трлн руб.