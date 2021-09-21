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Минфин потратит в этом году 900 млрд рублей в счет расходов 2023-2024 годов

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов заявил об авансировании расходов бюджета 2023-2024 гг. из конъюнктурных доходов этого года. По его словам, 900 млрд руб., которые предполагалось потратить в будущем, пойдут на инвестиции уже сейчас.

Пор его словам, средства планируется распределить в капитал ряда госкорпораций. Наиболее значимую часть средств получит ВЭБ – 190 млрд руб.

«Чтобы сбалансировать трехлетку, мы предлагаем часть расходов 2023-2024 гг. профинансировать в текущем году. В этом году хорошая конъюнктура, дополнительные доходы», — сказал Силуанов в ходе брифинга.

Доходы федерального бюджета в 2022–2024 гг. прогнозируются на уровне 25, 25,5 и 25,8 трлн руб. соответственно. Расходы ожидаются в размере 23,6, 25,1 и 26,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных