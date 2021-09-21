Минфин потратит в этом году 900 млрд рублей в счет расходов 2023-2024 годов

Министр финансов Антон Силуанов заявил об авансировании расходов бюджета 2023-2024 гг. из конъюнктурных доходов этого года. По его словам, 900 млрд руб., которые предполагалось потратить в будущем, пойдут на инвестиции уже сейчас.