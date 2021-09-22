Украина призвала США выделять ей $1 млрд помощи ежегодно

В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США представил «план трансформации Украины» из более 80 проектов в таких сферах, как человеческий капитал, «зеленая» трансформация и энергетическая безопасность. Планируется, что стратегия на общую сумму $277 млрд будет финансироваться как из средств государственного бюджета, так и за счет международной помощи, кредитов и инвестиций.