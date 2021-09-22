Газета
Экономика

Украина призвала США выделять ей $1 млрд помощи ежегодно

Ведомости

Финансовая поддержка США Украине должна составлять от $1 млрд в год. Такую цифру привел министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Трансляция его выступления велась в Facebook.

«Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в $1 млрд [в год]. Это должно произойти в ближайшие годы», — сказал Кулеба, отметив, что «значительная часть» этих средств должна идти на расходы в сфере безопасности.

«Клуб стран, которые получают от США $1 млрд и более помощи – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь», — добавил глава МИД Украины.

В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США представил «план трансформации Украины» из более 80 проектов в таких сферах, как человеческий капитал, «зеленая» трансформация и энергетическая безопасность. Планируется, что стратегия на общую сумму $277 млрд будет финансироваться как из средств государственного бюджета, так и за счет международной помощи, кредитов и инвестиций.

Во время визита Зеленского Экспортно-импортный банк США пообещал выделить Украине $3 млрд. Всего Вашингтон предоставил Киеву свыше $4,6 млрд с 2014 года, не считая $1 млрд в виде кредитных гарантий.

Ранее по теме: Помощник Зеленского Шефир назвал возможную причину покушения на него

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных