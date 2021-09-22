Украина призвала США выделять ей $1 млрд помощи ежегодно
Финансовая поддержка США Украине должна составлять от $1 млрд в год. Такую цифру привел министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Трансляция его выступления велась в Facebook.
«Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в $1 млрд [в год]. Это должно произойти в ближайшие годы», — сказал Кулеба, отметив, что «значительная часть» этих средств должна идти на расходы в сфере безопасности.
«Клуб стран, которые получают от США $1 млрд и более помощи – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь», — добавил глава МИД Украины.
В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США представил «план трансформации Украины» из более 80 проектов в таких сферах, как человеческий капитал, «зеленая» трансформация и энергетическая безопасность. Планируется, что стратегия на общую сумму $277 млрд будет финансироваться как из средств государственного бюджета, так и за счет международной помощи, кредитов и инвестиций.
Во время визита Зеленского Экспортно-импортный банк США пообещал выделить Украине $3 млрд. Всего Вашингтон предоставил Киеву свыше $4,6 млрд с 2014 года, не считая $1 млрд в виде кредитных гарантий.