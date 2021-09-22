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Помощник Зеленского Шефир назвал возможную причину покушения на него

Ведомости

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, на которого было совершено покушение, связал действия нападавших с желанием запугать самого Зеленского. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Я вижу определенно одну цель – это не я, я здесь, так сказать, опосредованно, друг президента. Цель – президент, его морально-психологический статус. Пытались запугать», – рассказал Шефир.

Покушение было совершено сегодня около 10 утра недалеко от села Лесники в Киевской области, сообщила национальная полиция Украины. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.

Как сообщил телеканал «112.Украина» со ссылкой на народного депутата Евгения Шевченко, водитель Шефира находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. По словам Шевченко, обстрел произошел во время движения автомобиля. По данным источников «Украинской правды», машину обстреляли автоматной очередью. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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