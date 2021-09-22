Помощник Зеленского Шефир назвал возможную причину покушения на него

Как сообщил телеканал «112.Украина» со ссылкой на народного депутата Евгения Шевченко, водитель Шефира находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. По словам Шевченко, обстрел произошел во время движения автомобиля. По данным источников «Украинской правды», машину обстреляли автоматной очередью.