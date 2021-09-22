Помощник Зеленского Шефир назвал возможную причину покушения на него
Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, на которого было совершено покушение, связал действия нападавших с желанием запугать самого Зеленского. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Я вижу определенно одну цель – это не я, я здесь, так сказать, опосредованно, друг президента. Цель – президент, его морально-психологический статус. Пытались запугать», – рассказал Шефир.
Покушение было совершено сегодня около 10 утра недалеко от села Лесники в Киевской области, сообщила национальная полиция Украины. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.
Как сообщил телеканал «112.Украина» со ссылкой на народного депутата Евгения Шевченко, водитель Шефира находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. По словам Шевченко, обстрел произошел во время движения автомобиля. По данным источников «Украинской правды», машину обстреляли автоматной очередью.