Песков прокомментировал версию о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о «русском следе» в версиях покушения на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.
«К сожалению, в наше время на Украине что бы не произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния», — сказал Песков.
Ранее глава украинской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не исключил «русского следа» в покушении на помощника украинского президента, назвав покушение посланием Зеленскому.
Покушение было совершено сегодня около 10 утра недалеко от села Лесники в Киевской области, сообщила Национальная полиция Украины. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал. Как сообщил телеканал «112.Украина» со ссылкой на народного депутата Евгения Шевченко, водитель Шефира находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. По словам Шевченко, обстрел произошел во время движения автомобиля. По данным источников «Украинской правды», машину обстреляли автоматной очередью.