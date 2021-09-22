Песков прокомментировал версию о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

«К сожалению, в наше время на Украине что бы не произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния», — сказал Песков.