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Песков прокомментировал версию о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о «русском следе» в версиях покушения на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

«К сожалению, в наше время на Украине что бы не произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния», — сказал Песков.

Ранее глава украинской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не исключил «русского следа» в покушении на помощника украинского президента, назвав покушение посланием Зеленскому.

Покушение было совершено сегодня около 10 утра недалеко от села Лесники в Киевской области, сообщила Национальная полиция Украины. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал. Как сообщил телеканал «112.Украина» со ссылкой на народного депутата Евгения Шевченко, водитель Шефира находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. По словам Шевченко, обстрел произошел во время движения автомобиля. По данным источников «Украинской правды», машину обстреляли автоматной очередью. 

Ранее по теме: На Украине неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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