Нижняя палата конгресса США предложила ввести санкции против госдолга России

Поправку внес демократ от Калифорнии Брэд Шерман. По данным агентства, эта мера будет включена в законопроект о политике в области обороны. Ожидается, что Палата представителей примет его на этой неделе. Перспективы документа в Сенате пока неясны, отмечает агентство.