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Экономика

Нижняя палата конгресса США предложила ввести санкции против госдолга России

Ведомости

Нижняя палата конгресса США поддержала введение запрета на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке сообщает Bloomberg.

Поправку внес демократ от Калифорнии Брэд Шерман. По данным агентства, эта мера будет включена в законопроект о политике в области обороны. Ожидается, что Палата представителей примет его на этой неделе. Перспективы документа в Сенате пока неясны, отмечает агентство.

Эта поправка запрещает гражданам США покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Действующие санкции США запрещают американским компаниям напрямую покупать новые российские гособлигации на первичном рынке, но не затрагивают вторичный рынок.

По данным Bloomberg, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней. Поправка также обязует Нацразведку США проводить анализ зарубежного вмешательства в американские выборы и предписывает президенту страны после ознакомления с отчетами разведки принимать решение о продлении или снятии санкций.

Против инициативы конгресса выступает Торговая палата США. Там убеждены, что она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России.

В апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Американским компаниям запретили напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что этот шаг невыгоден прежде всего американской стороне.

В конце августа Счетная палата сообщила, что госдолг России превысил 20 трлн руб. и составил 20,4 трлн руб., что эквивалентно 17,7% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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