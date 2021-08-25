Госдолг России превысил 20 трлн рублей
Госдолг России впервые по итогам первого полугодия вырос на 7,8% с начала года и составил 20,4 трлн руб., что эквивалентно 17,7% ВВП, говорится в оперативном докладе Счетной палаты.
«По предварительным данным, госдолг России увеличился на 7,8% по сравнению с началом года и составил 17,7% ВВП. Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга равнялись 506,1 млрд рублей, или 42% показателя СБР», — отмечается в докладе.
Внутренний долг вырос на 9,7% — до 16,18 трлн руб., его доля в сумме госдолга выросла на 1,4 п. п. — до 79,3%. Внешний госдолг вырос на 3,2% — до $58,54 млрд.
При этом российская экономика показывает довольно высокие темпы восстановительного роста, опережая прогнозы аналитиков. Так, прирост ВВП во II квартале 2021 года составил 10,3 %, в целом за полугодие, по расчетам , 4,8 %, отмечается в докладе. СП связывает данный рост с влиянием низкая база прошлого года.
«Во II квартале 2021 года на динамику социально-экономических показателей оказывала влияние низкая база прошлого года, из-за чего отмечается резкий рост по большинству макроэкономических показателей», — подчеркнули в СП.
В начале июня Счетная палата сообщала, что за первый квартал 2021 г. государственный долг вырос на 741,29 млрд руб. К тому моменту он составил 19,68 трлн руб. Внутренний долг к тому моменту составлял 15,4 трлн руб., внешний — $56,1 млрд, или 4,2 трлн в рублевом эквиваленте.