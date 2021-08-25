Госдолг России превысил 20 трлн рублей

В начале июня Счетная палата сообщала, что за первый квартал 2021 г. государственный долг вырос на 741,29 млрд руб. К тому моменту он составил 19,68 трлн руб. Внутренний долг к тому моменту составлял 15,4 трлн руб., внешний — $56,1 млрд, или 4,2 трлн в рублевом эквиваленте.