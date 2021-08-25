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Экономика

Госдолг России превысил 20 трлн рублей

Ведомости

Госдолг России впервые по итогам первого полугодия вырос на 7,8% с начала года и составил 20,4 трлн руб., что эквивалентно 17,7% ВВП, говорится в оперативном докладе Счетной палаты. 

«По предварительным данным, госдолг России увеличился на 7,8% по сравнению с началом года и составил 17,7% ВВП. Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга равнялись 506,1 млрд рублей, или 42% показателя СБР», — отмечается в докладе. 

Внутренний долг вырос на 9,7%  — до 16,18 трлн руб., его доля в сумме госдолга выросла  на 1,4 п. п.  — до 79,3%. Внешний госдолг вырос на 3,2% — до $58,54 млрд. 

При этом российская экономика показывает довольно высокие темпы восстановительного роста, опережая прогнозы аналитиков. Так, прирост ВВП во II квартале 2021 года составил 10,3 %, в целом за полугодие, по расчетам , 4,8 %, отмечается в докладе. СП связывает данный рост с влиянием низкая база прошлого года. 

«Во II квартале 2021 года на динамику социально-экономических показателей оказывала влияние низкая база прошлого года, из-за чего отмечается резкий рост по большинству макроэкономических показателей», — подчеркнули в СП. 

В начале июня Счетная палата сообщала, что за первый квартал 2021 г. государственный долг вырос на 741,29 млрд руб. К тому моменту он составил 19,68 трлн руб. Внутренний долг к тому моменту составлял 15,4 трлн руб., внешний — $56,1 млрд, или 4,2 трлн в рублевом эквиваленте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных