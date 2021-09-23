Правительство одобрило законопроект о МРОТ не ниже прожиточного минимума
Правительство одобрило законопроект, который гарантирует установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 г. на уровне не ниже величины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
В начале июля Минтруд рассказал, что в 2022 г. МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с 2021 г. и составит 13 617 руб. ПМ увеличится на 2,5% — до 11 950 руб.
В конце августа первый зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что МРОТ приносит больше вреда, чем пользы, поэтому его необходимо отменить. Он указал, что в России уже есть показатель ПМ и зарплаты в любом случае не должны быть ниже него. В Совете Федерации, комментируя предложение, назвали отмену МРОТ преждевременной, а вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что это приведет к хаосу.