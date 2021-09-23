Правительство одобрило законопроект о МРОТ не ниже прожиточного минимума

В конце августа первый зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что МРОТ приносит больше вреда, чем пользы, поэтому его необходимо отменить. Он указал, что в России уже есть показатель ПМ и зарплаты в любом случае не должны быть ниже него. В Совете Федерации, комментируя предложение, назвали отмену МРОТ преждевременной, а вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что это приведет к хаосу.