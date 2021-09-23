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Правительство одобрило законопроект о МРОТ не ниже прожиточного минимума

Ведомости

Правительство одобрило законопроект, который гарантирует установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 г. на уровне не ниже величины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении. 

В начале июля Минтруд рассказал, что в 2022 г. МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с 2021 г. и составит 13 617 руб. ПМ увеличится на 2,5% — до 11 950 руб.

В конце августа первый зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что МРОТ приносит больше вреда, чем пользы, поэтому его необходимо отменить. Он указал, что в России уже есть показатель ПМ и зарплаты в любом случае не должны быть ниже него. В Совете Федерации, комментируя предложение, назвали отмену МРОТ преждевременной, а вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что это приведет к хаосу.

Ранее по теме: Голикова предупредила о хаосе в случае отмены МРОТа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных